Radweg wird saniert: Bauarbeiten an der L 462, Ortsausgang Delligsen

Delligsen. Im Laufe dieser Woche müssen sich Autofahrer auf der Landesstraße 462, Ortsausgang Delligsen in Richtung Hohenbüchen, auf Behinderungen einstellen. Grund sind die beginnenden Sanierungsarbeiten am Radweg vor dem Freibad Delligsen. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit. Zu Beginn wird die vorhandene Deckschicht abgefräst.

Der Radweg wird während der gesamten Baumaßnahme komplett gesperrt. Im Bereich der Baustelle wird der Verkehr halbseitig mit einer Ampelsteuerung an der Baustelle vorbeigeführt. Radfahrer werden mit auf der Fahrbahn geführt. Die zulässige Geschwindigkeit wird deshalb auf 50 km/h reduziert. Die Zufahrt „Am Freibad“ ist frei. Der Reit- und Fahrverein Delligsen kann über die gesamte Bauzeit erreicht werden.

Mit der eigentlichen Sanierung wird voraussichtlich am 16. November begonnen. Die Ampelanlage wird deshalb bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten inaktiv gestellt.

