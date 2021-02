Räumdienste sind im Kreis Holzminden weiter rund um die Uhr im Einsatz

Kreis Holzminden. Es kam zum Glück nicht so dicke. Das befürchtet große Schneechaos am Sonntag ist ausgeblieben im Landkreis Holzminden. Dennoch gab es in der Nacht zu Sonntag, wie angekündigt, starke Schneefälle, die auch den ganzen Sonntag über anhielten. Das führte zu immer wieder oder anhaltend schneebedeckten Straßen. Die Räum- und Streudienste waren ab den frühen Morgenstunden pausenlos im Einsatz und schafften es so, die Straßen befahrbar zu halten. Gesperrt werden musste die K 14 zwischen Halle und Hunzen, die bis zu 2,50 Meter hoch zugeweht war. Hier war auch mit der Schneefräse nichts mehr auszurichten.

„Es ist ein unendlicher Kampf, weil es immer wieder zuweht“, berichtet Jürgen Twele, Leiter der Straßenmeisterei Stadtoldendorf. „Das ist ein Winter, wie wir ihn lange nicht hatten, eine Herausforderung für die Fahrer. Aber dafür sind wir da.“

Für alle Hausbesitzer oder Mieter wird es wohl auch am Montagmorgen heißen: Schnee schippen! Denn es soll weiter schneien. Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte sein Auto stehen lassen! (spe)

