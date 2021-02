Räumfahrzeug landet zwischen Arholzen und Deensen im Straßengraben

Deensen. Wie es sich anfühlt, wenn Helfer Hilfe brauchen, können zwei Männer aus Hessen nur allzu gut beschreiben. Das Duo wollte am Montagabend, 8. Februar, gegen 19.30 Uhr den Schnee auf dem Radweg zwischen Arholzen und Deensen mit einem Trecker wegschieben. Dabei verloren die Männer, die für eine Firma in Hessen arbeiten und im Auftrag von Gemeinden und Kommunen Rad- und Gehwege von den Schneemassen befreien, offensichtlich den Überblick. Nach einer Schlingerfahrt landeten sie schließlich im Graben und konnten ihre Fahrt aus eigener Kraft nicht mehr fortsetzen. Gut gelaunt kletterten sie aus dem Fahrzeug und alarmierten schließlich die Feuerwehr aus Deensen, die mit 13 Mann anrückte und die Feuerwehr aus Stadtoldendorf, die elf Mann zu Unterstützung schickte. Rund eine Stunde dauerte der Einsatz, dann stand der Massey-Fergusen-Trecker wieder auf eigenen Rädern und konnte seine Fahrt sogar fortsetzen. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand auch nicht. So ganz fremd dürfte dem 67-Jährigen Fahrer und seinem Sozius das Gefühl, im Straßengraben zu landen, nicht vorgekommen sein. Bereits einen Tag zuvor endete ihre „Dienstfahrt“ zwischen Eschershausen und Wickensen ebenfalls im Graben, und die Feuerwehr aus Eschershausen war zur Bergung angefordert und zog die beiden Hessen wieder auf den richtigen Weg. Die Bahnhofstraße, die Straße zwischen Arholzen und Deensen, war während der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Leitung hatte Deensens Ortsbrandmeister Matthias Sander.

Zeitgleich musste auch die Landesstraße 484 zwischen Grünenplan und Holzen gesperrt werden. Hier stand ein LKW quer. Die Sperrung dauert am Montagabend, 8. Februar, noch an. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren. (ue)