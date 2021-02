Ramon Guerrero aus Ottenstein besiegt Wigald Boning

Ottenstein. Toller Auftritt von Ramon Guerrero aus Ottenstein im Fernsehen. Am Sonnabend war der Elfjährige Teilnehmer der großen TV-Show „Klein gegen Groß“ mit Kai Pflaume, die in der ARD zu sehen war. Ramon trat dabei gegen den Komiker Wigald Boning an. Beim Städte-Duell ging es darum, wer mehr Städte mit mehr als 35 000 Einwohnern nur anhand ihrer geografischen Lage auf einer Blanko-Deutschlandkarte erkennt? Am Ende ging Ramon als Sieger vom Platz. (fhm)

