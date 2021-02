Rat Holzminden fragt: Ist ein Bewerber für eine Nichtwahl wählbar?

Holzminden. Wer gedacht hatte, nach den offen ausgesprochenen Nichtwahl-Ankündigungen der Holzmindener Ratspolitiker und dem ebenfalls öffentlich erklärten Zurückziehen seiner Kandidatur auf die Stelle des Ersten Stadtrates in Holzminden (siehe TAH vom 11. und 12. Februar) sei die Angelegenheit erledigt, der sah sich in der Ratssitzung am Montag in der Stadthalle eines Besseren belehrt. Denn die „Wahl eines Ersten Stadtrates – weiterer Wahlvorschlag“ und die „Persönliche Vorstellung von Herrn Alexander Fischer“ blieb auf der Tagesordnung – vorerst jedenfalls. Und es gab auch eine verlesene Begründung dazu. Nur: Der Kandidat war gar nicht anwesend, um sich vorstellen zu können. Der Rat hätte nun Fischer nicht wählen können, beschloss aber stattdessen einstimmig, den Punkt 7 von der Tagesordnung zu nehmen. Der Dezernent verlas eine Stellungnahme, Ratsherr Gumpert entschuldigte sich für seine Wortwahl und Jens Ebert fragte: „Ist jemand, der nur für eine Nichtwahl zur Verfügung steht, ein Bewerber, der gewählt werden kann?“ (spe)

