Raub in Steinheim - Polizei sucht Zeugen

Steinheim. Am Donnerstag, 25. Februar, wurde der Polizei ein Raubüberfall in eine Wohnung in Steinheim gemeldet. Gegen 20.10 Uhr drang ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann in die Wohnung eines 34-Jährigen ein. Der Unbekannte, der eine Pistole bei sich trug und den Steinheimer bedrohte, raubte ein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der Maskierte zu Fuß aus dem Haus zu Beginn der Emmerstraße in Richtung Grandweg.

Der Täter wird beschrieben als ca. 170 - 175 cm groß, trug einen weißen Kapuzenpullover mit der Kapuze über den Kopf, eine schwarze Sturmhaube und eine schwarze Sonnenbrille. Der Mann hatte eine helle Hautfarbe, sprach Deutsch mit Akzent, trug einen Rucksack auf dem Rücken und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Die Polizei in Höxter sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05271/962-0.