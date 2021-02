Update: Hamelner Straße in Kemnade voll gesperrt

Kemnade. Am Mittwochnachmittag, 17. Februar, wurden gegen 16 Uhr die Feuerwehren Bodenwerder, Linse und Rühle alarmiert. Ein Brandmelder in einem Haus an der Hamelner Straße hatte ausgelöst. Auch sei Rauch zu sehen, hieß es in der Alarmmeldung. Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen waren schnell vor Ort. Der warnende Rauchmelder konnte auch schnell gefunden werden, auch waren noch Rauchentwicklung und Brandgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehrleute suchten – auch mit Wärmebildkamera – nach einer möglichen Brandquelle, konnten aber nichts finden. Nicht ausgeschlossen wurde, dass es sich um einen Kabelbrand oder einen Defekt der Heizungsanlage handeln könnte. Neben 39 Feuerwehrleuten waren auch Gemeindebrandmeister Andreas Damrau, sein Stellvertreter Andreas Dörre und Thomas Steffe von der Samtgemeinde vor Ort. (gl/fhm)