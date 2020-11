RB 84: Ersatzverkehr zwischen Holzminden und Ottbergen

Aufgrund von Gleisbauarbeiten der DB Netz AG kommt es auf der NordWestBahn-Linie RB 84 „Egge-Bahn“ am Sonnabend, 7. November, zu Einschränkungen. Die Züge der RB 84 können auf dem Streckenabschnitt zwischen Holzminden und Höxter-Ottbergen nicht verkehren. Die NordWestBahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Zwischen Kreisensen und Holzminden sowie zwischen Höxter-Ottbergen und Paderborn verkehren die Züge nach dem regulären Fahrplan. In Holzminden besteht ein Übergang zwischen Zügen und Ersatzbussen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Holzminden zur Minute 43 und somit 42 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Fahrgäste, die in Kreiensen oder Stadtoldendorf zusteigen und erst nach Holzminden die Fahrt beenden, haben somit in Holzminden einen Aufenthalt von 47 Minuten. Die Ankunft in Höxter-Ottbergen erfolgt zur Minute 20 und somit 1 Minute später als die Ankunft der regulären Zugverbindung. In Höxter-Ottbergen besteht Anschluss an die reguläre Fahrt der RB 84 in Richtung Paderborn.

Zwischen Paderborn und Höxter-Ottbergen sowie zwischen Holzminden und Kreisensen verkehren die Züge nach dem regulären Fahrplan. In Höxter-Ottbergen besteht ein Übergang zwischen Zügen und Ersatzbussen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Höxter-Ottbergen zur Minute 38 und somit 2 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Die Ankunft in Holzminden erfolgt zur Minute 15 und somit 21 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindung. In Holzminden besteht Anschluss an die reguläre Fahrt der RB 84 in Richtung Paderborn. Fahrgäste, die zwischen Höxter-Ottbergen und Höxter-Lüchtringen zusteigen und erst nach Holzminden die Fahrt beenden, haben somit in Holzminden einen Aufenthalt von 43 Minuten.