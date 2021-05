RCM lässt Oldtimer wieder durchs Weserbergland rollen

Der RCM will am 30. Mai zu einer Ausfahrt im kleinen Teilnehmerkreis durch das Weserbergland starten. Foto: RCM

Allersheim. Es war seit Jahren ein Publikumsmagnet und muss doch auch in diesem Jahr wieder ausfallen – aus den bekannten Gründen kann das beliebte Oldtimertreffen in Allersheim auf dem Brauereigelände nicht stattfinden. Organisiert wird es vom RetroCarsMitte, und der teilt dem TAH mit, dass aufgrund der Verordnungen im Mai oder Juni noch keine Veranstaltung möglich ist. Corona zum Trotz werden die Oldtimer dennoch wieder rollen. Der RCM startet – bei entsprechendem Wetter – am Sonntag, 30. Mai, zu einer Ausfahrt im kleinen Teilnehmerkreis. Interessierte Oldtimerliebhaber können dann die Autos in Fahrt erleben. Start ist um 12 Uhr in Bodenwerder am Münchhausenplatz. (r/bs)

