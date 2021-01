Regen und Schneeschmelze lassen die Weserpegel steigen

Die Weser steigt weiter an. Foto: Pixabay

Am Sonntagmorgen, 31. Januar, wurde am Weserpegel im Corveyer Hafen ein Stand von 3,68 Meter gemessen. Innerhalb der vergangenen 48 Stunden ist die Weser stark angestiegen. Am Freitagmorgen, 29. Januar, lag der Pegel noch bei 1,72 Meter. Anhaltende Regenfälle und zwischenzeitliche Schneeschmelze lasen Werra und Weser derzeit stark ansteigen. Von den Messstellen Bad Karlshafen und Wahmbeck werden ebenfalls steigende Werte gemeldet. Noch wurden keine Schwellenwerte überschritten. Die erste Hochwassermarke liegt bei 4,40 Meter. Der höchste Schifffahrtswasserstand liegt bei 4,50 Meter. (fhm)