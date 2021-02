Regionalbischof Gorka ruft zum Mitmachen auf

Regionalbischof Eckhard Gorka zündet in seinem Büro an der Michaeliskirche zum Gedenken ein Licht im Fenster an. Foto: Landeskirche

Kreis Holzminden. Der evangelische Regionalbischof Eckhard Gorka ruft die Bürgerinnen und Bürger im Sprengel Hildesheim-Göttingen und damit auch im Landkreis Holzminden dazu auf, sich an der bundesweiten Aktion „#Lichtfenster“ zu beteiligen. „Eine Kerze auf der Fensterbank soll Licht und Hoffnung in die Finsternisse bringen“, sagt Gorka. Die Landeskirche Hannovers hat sich dem Aufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeschlossen, zum Gedenken an die Corona-Toten jeden Freitagabend eine Kerze sichtbar ins Fenster zu stellen. Zudem hat der Bundespräsident eine zentrale Gedenkveranstaltung für alle Opfer in der Zeit der Pandemie angeregt.

