RKI meldet 17.561 Neuinfektionen und 305 Todesfälle

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch, 18. November, 17.561 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in ganz Deutschland. Das ist ein Rückgang um fünf Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Auch am Montag und Dienstag war der Wert niedriger als der Vorwochenwert. Der Höchststand war vergangenen Freitag mit 23.542 gemeldeten Fällen erreicht worden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen steigt auf 833.307. Den RKI-Daten zufolge starben 305 weitere Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich somit auf 13.119. (fhm)