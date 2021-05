RKI meldet am Pfingstmontag 2.682 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken und liegt jetzt bei 62,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Bundesweit wurden 2.682 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, wie das Robert Koch-Institut am Montagmorgen, 24. Mai, unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete. Vor einer Woche hatte der Wert bei 5.412 Ansteckungen gelegen. Vor einer Woche waren es 64 gewesen. Innerhalb eines Tages wurden 43 weitere Todesfälle gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht derzeit stetig zurück. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert noch bei 83,1. Allerdings liegt die Zahl an Wochenenden in der Regel niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Testergebnisse übermittelt werden.

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Infektionen in Deutschland liegt jetzt bei 3.651.640. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 87.423. Berlin (AFP) / © 2021 AFP