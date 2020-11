RKI meldet Anstieg: Wieder mehr Neuinfektionen

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) drei Tage nacheinander geringere Neuinfektionen als in der Vorwoche vermelden konnte, ist die Zahl der Neuinfektionen am Donnerstag, 19. November, im Vergleich zum Donnerstag vor eine Woche wieder höher. In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 22.609 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind gut 5.048 Fälle mehr als am Mittwoch, 18. November (17.561), wie das RKI am Donnerstagmorgen berichtet. Im Vergleich zum Wert von vor einer Woche wurden etwas mehr Fälle gemeldet (plus 743). Am vergangenen Donnerstag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 21.866 gelegen. Das RKI zählt seit Beginn der Pandemie insgesamt 855.916 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Donnerstag um 251 auf insgesamt 13.370. Das RKI schätzt, dass rund 562.700 Menschen inzwischen genesen sind.

Die Sieben-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) für den Landkreis Holzminden wird vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) mit 28,8. Allerdings können die vermeldeten und tatsächlichen Werte um etwa 24 Stunden abweichen, weil vom NLGA die Werte aus den Vortagesmeldungen errechnet werden. In Holzminden werden 38 aktuelle Fälle gezählt. 116 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt 223 (Stand Mittwoch, 18. November).

Aus dem Kreis Höxter meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag, 19. November, 27 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuellen Fälle liegt bei 255, die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im März bestätigten Fälle steigt auf 1.079. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 80,6. (fhm)