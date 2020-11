RKI meldet den höchsten „Sonntagswert“ bei Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen, 9. November, dass sich in den vergangenen 24 Stunden 13.363 Menschen in Deutschland neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Das ist der höchste „Sonntagswert“ seit Ausbruch der Pandemie vor neun Monaten. Zudem ist es der 14. Tag in Folge, an dem bei Neuinfektionen die Zahl von 10.000 überschritten wird. 63 Menschen sind an und mit dem Coronavirus verstorben. Die Gesamtzahl der Toten steigt auf 11.352.

Im Landkreis Holzminden gab es in den vergangenen 24 Stunden keine Meldung von Neuinfektionen. Damit bleibt es im Landkreis Holzminden bei 37 akuten Fällen. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 189. Davon gelten 145 als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 214 Personen. Bei der 7-Tages-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner) ist im Kreis Holzminden nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Niedersachsen unter die erste Coronagrenze von 35 gesunken. Der Wert beträgt 28,4.

Im Landkreis Hameln-Pyrmont sind aktuell 183 Personen mit SARS-CoV-2 (die offizielle Bezeichnung des Coronavirus) infiziert, zwei davon werden stationär behandelt. Die Gesamtzahl der Erkrankten seit Beginn der Pandemie liegt bei 643 Fällen. Als genesen gelten 450 Personen. Verstorben sind 10 Personen. Der Wert der 7-Tages-Inzidenz ist 103,0.

Gestiegen ist die Zahl der akuten Infektionen im Kreis Höxter. Hier werden am Montagmorgen von Kreisgesundheitsamt 13 neue Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten liegt bei 283. Die Gesamtzahl erhöht sich auf 894. Davon gelten 592 als genesen. 19 Menschen sind verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz wird mit 105, 5 angegeben. (fhm)