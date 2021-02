RKI meldet: Kreis Holzminden unterschreitet den Corona-Grenzwert

Kreis Holzminden. Die Inzidenz für den Landkreis Holzminden ist am Donnerstag, 4. Februar, unter den Corona-Grenzwert von 50 gesunken. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Es gibt den Wert der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner mit 41,2 an. Das Landesgesundheitsamt in Hannover meldet am Donnerstag, 4. Februar, im Gegensatz zum Robert Koch-Institut einen Wert von 56.8 für den Landkreis Holzminden. Die unterschiedlichen Zahlen können auf den zugrunde liegenden Berechnungszeiträumen liegen und dran, dass die Berechnungen zu bestimmten Stichzeiten durchgeführt werden. Das lässt sich daran erkennen, dass das RKI noch von einer Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie von 872 Fällen ausgehet, während das Landesgesundheitsamt schon eine Berechnungsgrundlage von 883 Gesamtfällen hat. Ungenauigkeiten entstehen zudem auch durch Nachmeldungen oder Neuberechnungen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 05.02.2021.