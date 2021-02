Robert-Koch-Institut meldet weniger Neuinfektionen und Todesfälle

Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen bundesweit zurück. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 3.856 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Stand 16. Februar). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 528 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht. Vor einer Woche hatte das RKI 3.379 Neuinfektionen und 481 neue Todesfälle registriert. Der Höchststand von 1.244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den innerhalb von 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 kurz vor Weihnachten 2020 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI bundesweit bei 59 und damit auf dem Niveau des gestrigen Montags. (fhm)