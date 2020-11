Rübenernte im Kreis Holzminden auf der Zielgeraden

Kreis Holzminden. Die günstigen Witterungsbedingungen der letzten Tage helfen beim Endspurt der Zuckerrübenernte. Der Boden ist gut befahrbar und die süßen Feldfrüchte kommen trocken und mit wenig Erde in die Mieten am Feldrand. Die Landwirte brauchen allerdings noch Geduld, bis die letzten Rüben abgeholt und in den Zuckerfabriken verarbeitet werden. Dies wird bis weit in den Januar hinein erfolgen. Bisher kam es bei Ernte, Logistik und Verarbeitung zu keinen nennenswerten Beeinflussungen durch Corona.

Im Endspurt der Rübenernte hat die süße Feldfrucht vielerorts noch an Ertrag zugelegt – das zeigt der aktuelle Ernteverlauf deutlich. „Wir hoffen, dass die zweite Hälfte der Verarbeitungssaison gut läuft und nicht negativ durch Corona belastet wird.“ so der der Geschäftsführer des Zuckerrübenanbauerverbandes Südniedersachsen, Dirk Wollenweber aus Linnenkamp.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.11.2020