Rufbus im Kreis Holzminden: Einfache Bestellung mit neuer App

Kreis Holzminden. Die bedarfsgerechten Angebote Anruf-Sammel-Taxi (AST) und Anruf-Linien-Taxi (ALT) sind in Holzminden seit über zehn Jahren Teil des Nahverkehrs. Die Rufbusfahrten ergänzen das ÖPNV-Angebot in verkehrsschwächeren Zeiten sowie in den späten Abendstunden. Bisher konnten Fahrgäste ihren Fahrtwunsch telefonisch bestellen. Jetzt steht für die Buchung zusätzlich eine neue, barrierefreie App zur Verfügung.

In der App „AST/ALT Holzminden“ sind die Fahrpläne des AST und des ALT Holzminden hinterlegt. Die Buchung der Fahrt und Bezahlung per Kreditkarte erfolgen bequem per Klick.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 05.06.2021