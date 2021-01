Rund 1.000 Euro Schaden an Schild und Fahrzeug

Holzminden. Fast wäre der Unfall, der sich am Freitag, 29. Januar, auf der Umgehungsstraße ereignet hat, unter der Rubrik „Routineeinsatz“ abgehandelt worden, wenn denn die Bergung des Fahrzeugs nicht gewesen wäre, denn die entpuppte sich als gar nicht so einfach. Ein 62-jähriger Mann wollte von Holzminden auf die Umgehungsstraße in Richtung Höxter auffahren. Dabei verlor er wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich einmal und rutschte in den Straßengraben. Bei der Rutschpartie begrub er ein Straßenschild unter sich. Der Wagen hing auf dem Betonfundament fest und konnte weder vor- noch zurückgezogen werden, geschweige denn aus eigener Kraft fahren. So musste schließlich ein Spezial-Abschleppwagen kommen und den SUV vom Betonfundament heben. Den Sachschaden an Schild und Fahrzeug schätzte ein Polizeisprecher auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Foto: ue