Sachschaden von mehreren 10.000 Euro nach Verkehrsunfällen

Kreis Höxter. Leicht verletzt wurde am Sonnabendmorgen, 20. Februar, der 79-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 823 bei Steinheim. Er war aus Richtung Ostwestfalenstraße kommend in Richtung Billerbeck gefahren, als es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Skoda eines 30-Jährigen kam. Dieser war auf der Kreisstraße 73 unterwegs und wollte geradeaus auf die Wöbbeler Straße fahren. Im Kreuzungsbereich übersah er dabei den Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Bei einem Auffahrunfall in Höxter am Freitagnachmittag, 19. Februar, wurde die 28-jährige Fahrerin eines Pkw leicht verletzt. Sie musste verkehrsbedingt an der Lütmarser Straße anhalten, da der Pkw vor ihr nach links abbiegen wollte. Dieses erkannte ein nachfolgender 18-Jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dieser wurde dabei gegen den abbiegenden Pkw einer 30-Jährigen geschoben. An den drei Fahrzeugen, von denen zwei nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. (r/fhm)