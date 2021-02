Sachschäden nach Unfällen auf schneeglatten Straßen

Kreis Höxter. Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse verlief das Wochenende aus polizeilicher Sicht im Kreis Höxter relativ ruhig. Lediglich 14 wetterbedingte Unfälle registrierte die Polizei im gesamten Kreisgebiet Höxter in dem Zeitraum ab Samstag, 6. Februar, 16 Uhr, bis Montag, 8. Februar, 6 Uhr. In fast allen Fällen blieb es bei den Unfällen bei Sachschäden, die Summe der entstandenen Schäden liegt bei knapp 20.000 Euro. Die meisten Verkehrsteilnehmer im Kreis Höxter haben ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst, insgesamt waren verhältnismäßig wenige Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Gelegentlich gab es Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebene Fahrzeuge, dauerhafte Straßensperrungen waren nicht notwendig. Die einzige Ausnahme bildete die Verbindungsstraße über die Egge zwischen Willebadessen und Lichtenau: Die L763 und die K26 mussten aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt werden. Auch am Montag, 8. Februar, blieb die Lage im morgendlichen Berufsverkehr verhältnismäßig ruhig. Im Laufe des Vormittags wurden im Kreisgebiet fünf Unfälle gezählt, auch hier entstand meist nur geringer Sachschaden.