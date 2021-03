Sattelzugmaschine gestohlen

Sarstedt. Am späten Abend des 28. Februar wurde in der Gutenbergstraße in Sarstedt eine Sattelzugmaschine gestohlen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23 Uhr, so die Polizei Hildesheim. Das weiße Fahrzeug des Herstellers DAF stand zuvor auf einem Parkstreifen in der Gutenbergstraße. An den Türen und der Motorhaube befindet sich unter anderem der Name der geschädigten Firma in schwarz-roter Schrift. Zeugen, die eventuell Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.