Schadstoffsammlung Freitag in Holzminden an anderem Ort

Am Freitag können in Holzminden auch Farben und Lacke abgegeben werden. Foto: Felix Lichtenfeld auf Pixabay

Holzminden. Am Freitag, 5. Februar, findet in Holzminden turnusmäßig eine Schadstoffsammlung statt. Der Standort ist allerdings verlegt worden: Das Schadstoffmobil wird nicht auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes in der Rehwiese 33, sondern auf dem Gelände der Spedition Carl Balke in der Rehwiese 27 stehen. Grund der Verlegung ist, dass sich auf dem Parkplatz der Zulassungsbehörde die Corona-Teststelle des Gesundheitsamtes befindet. Damit die Abläufe dafür durch ein weiteres Fahrzeugaufkommen nicht gestört werden, nutzt die AWH den alternativen Standort für ihren Service. Abgabezeit für die Schadstoffe an diesem Freitag ist von 10 bis 12 Uhr.