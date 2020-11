Schlingnattern und Zauneidechsen werden für B 64/83 umgesiedelt

Höxter. Erfolgreiche Umsiedlung: Um den Neubau der B 64/B 83 zwischen Brakel-Hembsen und Höxter durchführen zu können, siedelt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift seit dem Sommer Schlingnattern und Zauneidechsen vom Bahndamm zwischen Höxter-Godelheim und Höxter in die optimierten Lebensräume unterhalb des Brunsbergs und am Langer Berg um. Die seit 2015 für die Umsiedlung im Rahmen einer dauerhaften Artenschutz-Maßnahme neu hergerichteten Ersatzlebensräume haben sich sehr gut entwickelt. In der ersten Abfangperiode in diesem Sommer wurden 178 Reptilien, davon 37 Schlingnattern, in ihre neuen Lebensräume umgesiedelt.

Mehr lesen Sie im TAH vom 11.11.2020.