Schloss Bevern 2021 trot(z)t Corona

Bevern. Als im Jahr 2020 Ausstellungen und Veranstaltungen coronabedingt auch in Bevern um ein Jahr verschoben werden mussten, schien der Zeithorizont in so weiter Ferne, dass niemand glaubte, es würde dann keinen Normalbetrieb geben. Aber wie sieht es nun tatsächlich ein Jahr später aus? Zumindest besser als die gegenwärtigen Umstände es hätten erwarten lassen. Die neue Programmbroschüre des Schlosses bietet trotz widriger Umstände einiges an Interessantem.

Mit vier großen Sonderausstellungen und digitalem Wandelkonzert kann sich das Jahresprogramm 2021 durchaus sehen lassen, auch wenn so manches, das üblicherweise auf dem Veranstaltungsplan steht, fehlen muss. In den Sommermonaten bietet der Freundeskreis Schloss Bevern bewährte Open Air Veranstaltungen, währenddessen der Schwerpunkt im Kulturzentrum auf dem Ausstellungsgeschehen liegt.

