Schnee im Kreis Holzminden: Streufahrzeug im Graben, Autos in Schneewehen

Kreis Holzminden. Das ganz große Schneechaos ist, Stand Sonntagmorgen, ausgeblieben im Landkreis Holzminden. Über Nacht gab es, wie angekündigt, starke Schneefälle, die bis über den Mittag anhalten sollen. Auch Schneeverwehungen durch böige Ostwinde gibt es. Besonders betroffen ist der Raum Eschershausen – Halle – Bodenwerder und die B 240 von Scharfoldendorf über den Ithpass bis Capellenhagen. Dort hat heute Morgen drei Stunden lang ein VW Passat aus der Region Hannover in einer Schneewehe festgesteckt. Um 9.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Ein Streufahrzeug rutsche am Morgen auf der Landesstraße 484 zwischen Eschershausen und Holzen in den Straßengraben und musste geborgen werden. Diverse Fahrzeuge, meldet die Polizei, steckten auch rund um Halle und Hunzen in Schneewehen fest und am späten Vormittag auf der L 581 bei Stadtoldendorf. Den Räumdiensten der Straßenmeistereien Eschershausen, Stadtoldendorf und der Stadtwerke Holzminden mit ihren diversen Subunternehmen ist es zu verdanken, dass die Straßen weitgehend befahrbar blieben. In den Ortsteilen von Emmerthal im Nachbarlandkreis Hameln-Pyrmont fiel in der Nacht zu Sonntag der Strom aus. Das bedeutet, dass bei den herrschenden Minustemperaturen auch die Heizungen nicht funktionieren. Es wird fieberhaft versucht, auch das meldet die Polizei, die Stromversorgung wieder herzustellen. Bis dahin kommen Notstromaggregate zum Einsatz. Für alle Hausbesitzer oder Mieter hieß es heute Morgen: Schnee schippen! Autos und Einfahrten waren vielerorts geradezu eingeschneit oder zugeweht. In den nächsten Stunden soll noch viel Schnee fallen und auch der Wind hält an. Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte sein Auto stehen lassen! Genießen darf man die weiße Pracht natürlich bei einem sonntäglichen Winterspaziergang! Die Wälder sollten dabei allerdings gemieden werden, denn es besteht durch die Schneelast Bruchgefahr! (spe)

Mehr lesen Sie im TAH vom 8. Februar