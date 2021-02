Schnee kommt durch die Dachziegel - Einsatz in Grünenplan

Grünenplan. Wintertief „Tristan“ hat in vielen Teilen des Landes einen heftigen Wintereinbruch gebracht. Besonders der kräftige Wind hat in vielen Bereichen für Beeinträchtigungen und Probleme gesorgt. Auch die Ortsfeuerwehr Grünenplan wurde dadurch zu einem Einsatz gerufen. Am Sonntag gegen 9 Uhr lief der Alarm bei den Einsatzkräften auf. Gemeldet wurde, dass rund zehn Zentimeter Schnee durch die Dachziegel auf den Dachboden eines Wohnhauses in der Straße Markeldissen gerieselt seien. (gl)

Mehr lesen Sie im TAH vom 10.02.2021