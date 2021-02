Schnelltests für Mitarbeiter in Kindertagesstätten

Kreis Holzminden. Der evangelisch-lutherische Kindertagesstättenverband Holzminden-Bodenwerder ermöglicht ab sofort Corona-Schnelltests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner zehn Einrichtungen im Kirchenkreis Holzminden-Bodenwerder. „Entsprechend der Verordnung des Landes Niedersachsen versehen unsere Teams seit Monaten der Pandemie ihren Dienst in unseren Kindertagesstätten, ohne sich dabei durch Abstandhalten oder Masken schützen zu können. Als Kindertagesstättenverband wollen wir unter diesen Umständen einen bestmöglichen Schutz gewährleisten und haben darum eine Organisation der Schnelltests auf den Weg gebracht“, so die Geschäftsführung des kirchlichen Trägers. Die Tests werden in Kooperation mit örtlichen Apotheken durchgeführt und können von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter wöchentlich in Anspruch genommen werden.