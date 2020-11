Schnelltests im Seniorenzentrum in Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Ende letzten Jahres wurden in China die ersten Fälle des Coronavirus bekannt. Im März hatte die Atemwegserkrankung Deutschland und ganz Europa erreicht. Aktuell befindet sich Europa in einer zweiten Welle. Im sogenannten Lockdown light ist das Leben in Deutschland wieder eingeschränkter und insbesondere für die Senioren in Pflegeheimen bedarf es erhöhter Sicherheitsvorkehrungen. Mit der Coronavirus-Testverordnung können nun Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen durchgeführt werden. Gemacht wird das etwa im Maternus Seniorenzentrum „Unter der Homburg“ in Stadtoldendorf.

