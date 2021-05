Schockanruf in Gronau, Seniorin erkennt Betrugsversuch

Gronau. Sehr patent verhielt sich eine 73-Jährige aus Gronau, die am 26. Mai einen Anruf erhielt, der sie um ihr Erspartes bringen sollte.

Eine weinende, männliche Stimme habe ihr vortäuschen wollen, ihr Sohn zu sein, bis ein zweiter Mann das Gespräch übernommen hatte. In diesem stellte er sich als Polizeibeamter mit einer fiktiven Dienstnummer vor. In dem darauffolgenden Gespräch erläuterte der Mann der Seniorin, dass ihr Sohn einen Autounfall gehabt habe, wobei ein Fußgänger ums Leben gekommen sei.

Womit die Anrufer nicht gerechnet hatten: Die Gronauerin schaltete schnell und rief ihren Sohn an, um sich rückzuversichern. Dieser wusste nichts von einem Unfall, weshalb die Dame das Gespräch umgehend beendete. Der Betrugsversuch flog somit auf.

Dieser Anruf zählt zu der bereits bekannten Masche der Schockanrufe und Telefonbetrugs. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sollen besonders lebensältere Menschen zum Zahlen einer großen Geldsumme veranlasst werden. Hierbei werden, wie in diesem Fall, Zugehörigkeiten zu Behörden vorgetäuscht. Aber auch Handwerksberufe aller Art werden durch die Betrüger missbraucht. Die Polizei rät daher, sich nach Erhalt eines solchen Anrufs zu besinnen und nicht auf die Forderungen der Anrufer einzugehen. Informieren Sie die örtliche Dienststelle, nahe Angehörige oder Freunde.

Oft wird von den Anrufern eine ständige Erreichbarkeit verlangt. Hierzu sollen Sie ihr Handy immer dabeihaben, damit kurzfristig Anweisungen durch die Betrüger gegeben werden können.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Hildesheim auf die neuen Dienstausweise in Scheckkartenformat hin, die seit einigen Wochen die alten, grünen Ausweise abgelöst haben. Lassen Sie sich im Zweifel den Ausweis des Kollegen zeigen und vergleichen Sie das Lichtbild mit der Person, die vor Ihnen steht.

Sollten immer noch Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Personen vor Ihnen bestehen, rufen Sie Ihre örtliche Dienststelle oder den Polizeinotruf 110 an und lassen Sie sie verifizieren.