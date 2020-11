Schon wieder eine Ölspur in Hehlen

Noch in der Nacht wurde die Ölspur abgestreut. Die Spuren waren auch am Sonntag noch gut zu sehen. Foto: gl

Hehlen. Abermals mussten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hehlen zu einer Ölspur ausrücken. Es war gegen 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen, als die Einsatzkräfte aus ihrer Nachtruhe gerissen wurden. Gemeldet wurde die Fahrbahnverunreinigung durch den Rettungsdienst, der die Verunreinigung vermutlich durch Dieselkraftstoff im Bereich der Straße „Wiesenhang“ in Hehlen entdeckt hatte. Mit Bindemittel wurde im dortigen Bereich eine Fläche von rund 80 Quadratmetern abgestreut um eine Verunreinigung der Umwelt zu verhindern und eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Im weiteren Verlauf zog sich die Kraftstoffspur über die Straßen „Georg–Sander–Ring“ und „Am Weißen Bach“ bis zu einem Parkplatz an der Kreuzung zur „Hauptstraße (B 83)“ hin. Auch diese Bereiche wurden mit Bindemittel entsprechend abgestreut. Genaue Hinweise zu dem möglichen Verursacher liegen nicht vor, jedoch war es nicht das erste Mal, dass die Einsatzkräfte in diesem Bereich zu ausgelaufenen Betriebsstoffen gerufen werden mussten. Wie der Pressesprecher der Samtgemeindefeuerwehr Bodenwerder-Polle Lars Bitterberg mitteilte, waren die acht Feuerwehrkräfte unter der Einsatzleitung des Ortsbrandmeisters Arne Schoke gut 90 Minuten mit den Arbeiten beschäftigt, bevor sie ihren Einsatz beenden und abrücken konnten. (gl)