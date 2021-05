Schon wieder Vandalismus an der Turnhalle des TV Deutsche Eiche Holzminden

Holzminden. Die Turnhalle „An den Teichen“, die der TV Deutsche Eiche Holzminden in Erbbaurecht von der Stadt Holzminden übernommen hat, wird von den Mitgliedern gehegt und gepflegt. Nun ist sie erneut Opfer von Vandalismus geworden. Auf der Schulhofseite wurde die Turnhalle durch Steinwürfe erherblich beschädigt. Festgestellt wurde der Schaden in Höhe von 3.000 Euro am Sonntagmorgen, 23. Mai. Die Polizei ist informiert und es wurde Anzeige erstattet. Der Verein hat eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt und bittet um Mithilfe: Wer hat etwas gesehen? Wenn man Steine auf die gedämmte Wand wirft, dann sind die Einschläge sehr laut! Vielleicht hat jemand etwas gehört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 05531/9580 oder auch der Vorsitzende Hans Schürzeberg unter der Nummer 05531/5629.