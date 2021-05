Schrankenanlage wird ausgetauscht

Der Bahnübergang in Arholzen am Ortsausgang Richtung Schorborn. Foto: fhm

Arholzen. Autofahrer, die von Arholzen nach Schorborn und umgekehrt fahren wollen, müssen derzeit einen kleinen Umweg über Deensen in Kauf nehmen, auf direktem Wege geht nichts mehr. Die Deutsche Bahn hat eine Baustelle eingerichtet und modernisiert den Bahnübergang. Seit Dienstag, 25. Mai, ist der „Heidbrink“ in Arholzen gesperrt, Umleitungen sind ausgeschildert. Voraussichtlich wird die Strecke erst am Montag, 28. Juni, wieder für den Verkehr freigegeben. Derzeit wird die komplette Schrankenanlage ausgewechselt und durch eine neue, zeitgemäße Anlage ersetzt. (ue)

