Schulen im Kreis Holzminden wechseln nicht in den Normalbetrieb

Kreis Holzminden. Eigentlich sollten die Schulen am Montag, 31. Mai, in den Normalbetrieb wechseln. Das hatte das niedersächsische Kultusministerium Ende letzter Woche per Presseerklärung mitgeteilt. Im Kreis Holzminden wird es mit dem Wechsel in den Präsenzbetrieb allerdings nichts. Hier steigen, nachdem sie auf erfreuliche 25 Punkte gesunken waren, die Inzidenzzahlen wieder. Und zwar gravierend. An der Oberschule in Holzminden mussten mehrere Gruppen aus zwei Klassen in die Quarantäne geschickt werden. Betroffen sind die Klassen 7 und 9.

Am 21. Mai hat das niedersächsische Kultusministerium mitgeteilt, dass ein Wechsel von Szenario B (Wechselmodell) nach Szenario A (alle Schüler gehen zur Schule) dann möglich ist, wenn der Inzidenzwert 50 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten ist. Per Allgemeinverfügung legt der Landkreis dann den Wechsel zum Präsenzunterricht fest. der hat jetzt aber die Reißleine gezogen... (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.05.2021