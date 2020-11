Schulen in Eschershausen nehmen Stellung zur Umgestaltung der Schullandschaft

Kreis Holzminden. Der Protest gegen die Schulpolitik der beiden großen Fraktionen im Holzmindener Kreistag wird lauter, nicht nur in Bevern. Nachdem sie – überraschend – neue Vorschläge in die Diskussion geworfen haben und die in der Kreistagssitzung Mitte Dezember auch so beschließen wollen, beziehen jetzt auch der Schulvorstand, die Schulleitung und der Personalrat der Haupt- und Realschule Eschershausen ganz klar Position. Gemeinsam haben sie eine Stellungnahme formuliert. Der Tenor: „Nur die Qualität soll entscheiden“. Die aber vermissen die Eschershäuser bei der Kehrtwendung, die SPD und CDU gemeinsam in der Schulpolitik hinlegen. „Die Schulgemeinschaft der HRS Eschershausen ist sehr überrascht und irritiert über die Wendung in der geplanten Gestaltung der Schullandschaft im Landkreis Holzminden, die die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU mit dem Landrat in der Pressekonferenz am 9. November präsentiert haben“, heißt es dann auch in der Stellungnahme aus Eschershausen. (bs)

