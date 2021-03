Schwager investiert 3,5 Mio. Euro in die Erweiterung des Weserhotels in Holzminden

Holzminden. Corona-Pandemie, die daraus folgende Hotelschließung, manches Problem, das nicht vorauszusehen war und gelöst werden will: „Es ist die schwerste Entscheidung meines beruflichen Lebens gewesen. Ich habe manche Nacht darüber gegrübelt, ob es richtig ist, mit 80 Jahren noch einmal 3,5 Millionen Euro zu investieren“, sagt Firmenchef Ralf Schwager. Seine Frau Roswitha habe immer dagegen geredet. „Es nagte selbst an mir als notorischem Macher“, gibt er zu. Doch die Entscheidung ist gefallen, am Ende setzte sich wieder einmal der unverbesserliche Optimismus des Holzmindeners durch und das Vertrauen, auch unternehmerisch das Richtige zu tun: „Komm! Machen!“ Bald soll es also losgehen mit der Erweiterung des Weserhotels Schwager, im Spätsommer 2022 Eröffnung sein. Am Hafen entsteht ein 65 mal zehn Meter großer Anbau mit 33 Doppelzimmern, Ferienwohnung und großem Konferenzraum. Bauherrin ist die Grundstücksverwaltungsgesellschaft Schwager GmbH & Co. KG, in der alle Schwager- Immobilien zusammengefasst sind. Der TAH hat sich die Pläne vorstellen lassen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 15. März