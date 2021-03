Schwagers Damenmode-Abteilung erstrahlt in neuem Glanz

Holzminden. In nur vier Wochen Bauzeit ist die Damen-Mode-Abteilung im Kaufhaus Schwager auf rund 1.000 Quadratmeter rund-um-erneuert worden. Die Metalldecke mit Beleuchtung wurde herausgerissen und wird nun in komplett weiß gehalten. Zudem wurde eine neue Sprinkleranlage und eine neue Beleuchtung mit kompletter LED-Technik installiert. Zudem wurde der Fußboden komplett aufgefrischt. Das Herzstück ist allerdings die neue technisch hochwertige Lüftungs- und Kälte-Wärmeanlage. „Es ist weiterhin ein ganz neues Warenbild entstanden. Vier mehr Platz zwischen den Warenständern, ausreichend Möglichkeit zum Entspannen , alles sieht viel größer und weiträumiger aus“, schwärmt Ralf Schwager. Und im Herbst werden nochmals bis zu acht neue Mode-Lieferanten hinzukommen. Ralf Schwager nutzte die kleine Feierstunde aber auch, um seinen an Bau und Planung beteiligten Mitarbeitern zu danken. Allen voran Geschäftsleiterin Elena Kusnetzow und den Technikern Loke und Beissner. Für alle drei hielt Ralf Schwager ein Präsent bereit. Noch ist nicht alles bis ins letzte Detail fertig, aber Schwager versprach, dass in den nächsten Tagen alles nachgearbeitet und fertig in neuem Glanz erstrahlen wird. (ue)