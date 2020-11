Schwerer Unfall auf der K 57 bei Hohe Eiche

Holzminden. Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagmittag, 13. November, um kurz nach 13 Uhr auf der Kreisstraße 57 ereignet. Ein 31-jähriger Opel-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße 57 von der L 550 kommend in Richtung Hohe Eiche. In Höhe der Abfahrt zum Gut Hohe Eiche stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Honda Civic zusammen, der von einem 54-Jährigen gesteuert wurde. Der Opel kam erst 50 Meter hinter dem Aufprall zum Stehen. Während der Opel-Fahrer leichte Verletzungen erlitt, musste der 54-Jährige schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Holzmindener Feuerwehr war schnell mit 34 Einsatzkräften vor Ort. Zunächst war gemeldet werden, dass es drei Unfallbeteiligte gab und Personen eingeklemmt sein sollten. (bs/fhm)