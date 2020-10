Sechs akute Corona-Fälle im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Um 15 Uhr am Mittwoch hat der Landkreis Holzminden die neuen Corona-Zahlen auf seiner Homepage veröffentlicht. Das Labor bestätigte am Mittwoch drei neue Positivfälle, allerdings sind auch zwei Fälle als ehemals positiv Getestete aus der Quarantäne entlassen worden. Damit hat der Landkreis mathematisch gesehen einen Fall mehr als am Dienstag, also insgesamt sechs akute Fälle. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 150. 137 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. Die Zahl der Menschen, die sich vorsorglich in Quarantäne befinden, steigt derweil an. Mittlerweile sind es 51 Personen.