Sechs Neuinfektionen im Kreis Holzminden

Im Kreis Holzminden gibt es am Mittwoch, 2. Juni, sechs Neuinfektionen. Akut werden derzeit im Kreis Holzminden 50 Infektionen festgestellt. Davon sind 37 in der Stadt Holzminden, sechs in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, drei in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, drei in der Samtgemeinde Boffzen und einer im Flecken Delligsen. In der Samtgemeinde Bevern gibt es derzeit keinen akuten Fall. Im Kreis Höxter sind es sieben neue Infektionsfälle, die am Mittwoch, 2. Juni, gemeldet werden. Insgesamt gibt es 133 akute Infektionen im westfälischen Nachbarkreis. Vier Neuinfektionen sind es im Landkreis Hameln-Pyrmont. Dort gibt es aktuell 73 Infektionsfälle. Im Kreis Northeim sind es drei neue Fälle. Die Gesamtzahl der aktuellen Infektionen liegt dort bei 244. (fhm)