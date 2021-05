Sechs weitere Coronafälle im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden (bs). Sechs Neuinfektionen mit dem Corona-Virus meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Holzminden am Montagnachmittag. Die Zahl der aktiven Fälle liegt damit bei 73, Ende letzter Woche waren es noch 76. Damit dürfte die Inzidenz etwas fallen, unter die 50er Marke – wichtig für weitere Öffnungsschritte – dürfte der Landkreis Holzminden allerdings auch in den nächsten Tagen nicht fallen. „Hotspot“ im Kreis Holzminden ist weiterhin die Kreisstadt selbst. 54 aktive Fälle listet das Dashboard des Landkreises auf, in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf sind es zehn Fälle. Fünf aktuelle Corona-Infektionen gibt es in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, zwei im Flecken Delligsen. Jeweils einen Fall gibt es in den Samtgemeinden Bevern und Boffzen.