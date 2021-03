Seine Enkelkinder sind seine große Leidenschaft

Ernst Mewes hat sein Schiedsrichter-Dress schon lange an den Nagel gehängt. Foto: tah

Bevern. Jeder Vereinsfunktionär und Fußballspieler über 20 im Landkreis Holzminden kennt den weißhaarigen Mann. Auch die jüngere Generation lernte ihn spätestens auf dem Bild mit der Aufschrift „Hauchdünn Abseits, Freundchen“ kennen, auf dem er in Schiedsrichterdress posiert. Die Rede ist von Kreis-Schiedsrichterlegende Ernst Mewes, dem sich die sechste Folge der TAH-Serie "Mach mal Pause..." widmet. Nach seiner aktiven Laufbahn als Schiedsrichter war der Sportbegeisterte stets als Zuschauer neben dem Spielfeld zu finden, egal ob bei einer angesagten Partie im Fußball oder um Schwiegersohn und Handballer Christian Grote beim MTV Bevern in der Billerbeckhalle in Aktion zu sehen. Nun verbringt er seine Wochenenden zu Hause und kann der corona-bedingte Pause im Amateursport sogar etwas Positives abgewinnen. „Gerne esse ich auf dem Sportplatz meine zwei Bratwürstchen und trinke dazu eine Flasche Bier. Schmeckt die Wurst esse ich auch eine dritte. 15 Euro bin ich bei einem Spiel immer los, die habe ich jetzt im Portemonnaie“, scherzt der ehemalige Berufssoldat. Auch seine Frau Kanthy findet es toll, dass ihr Ernst nun mehr zu Hause sei. (r)

