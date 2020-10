„Sensoria“ in Holzminden steht vor dem Aus

Holzminden. Dem ehrgeizigen Leuchtturm-Projekt „Sensoria Düfte & Aromen Holzminden“ droht das Aus. Baudezernent Jens-Martin Wolff hatte die schlechten Nachrichten am Dienstagabend mit in den städtischen Bauausschuss gebracht: Der vorgesehene Fachplaner für die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) habe den Auftrag zurückgegeben. Wann und warum, das wollte er in öffentlicher Sitzung nicht mitteilen. So hat sich offenbar der Zeitverzug, der ohnehin bereits ein viertel Jahr betrug, vergrößert. Der im Zuwendungsbescheid der NBank genannte Fertigstellungstermin 30. Juni 2022 sei „realistisch nicht zu erreichen“ und die Nachfrage bei der NBank habe ergeben, „dass eine Fristverlängerung nicht in Aussicht gestellt werden kann“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage für die nächste Verwaltungsausschuss- und Ratssitzung im November. Der Stadtrat soll den aktualisierten Rahmenterminplan zur Kenntnis nehmen und beschließen, dass das Projekt „Sensoria“ trotz der festgestellten Fristüberschreitung fortgesetzt wird. Die Krux aber: Wenn die Frist nicht einzuhalten ist, muss die Stadt Holzminden auf die zugesagten Fördergelder in Höhe von 2,7 Millionen Euro verzichten. Dass ohne die Fördermillionen „Sensoria“ Realität werden wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Nun ist guter Rat teuer – und der Zeitverzug ist nicht die einzige „Sensoria“ -Baustelle... (spe)

