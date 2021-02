Sensoria in Holzminden – was ist das eigentlich?

Holzminden. Über Sensoria, das am Weserufer geplante Haus der Düfte und Aromen, wird in Holzminden viel diskutiert. Aber was dieses Haus eigentlich beinhalten wird, was es darstellt und an welche Besucher es sich richtet, ist oft Gegenstand von Vermutungen als von Wissen. Die Bürgerstiftung Holzminden, die dieses Projekt initiiert hat, will grundlegende Aufklärungsarbeit leisten. In einem Text im TAH werden der Weg zu diesem Projekt dargestellt sowie Form und Inhalt beleuchtet. „Die Bürgerstiftung ist davon überzeugt, dass Sensoria, das Haus der Düfte und Aromen in Holzminden ein attraktives und hoch frequentiertes Ziel von Touristen und regionalen Besuchern darstellen wird. Man muss das Projekt aber auch von einer höheren Ebene betrachten, denn diese Erlebniswelt der Düfte und Aromen kann die Attraktivität des Weserberglandes insgesamt steigern. Eine moderne Erlebniswelt der Sinne kann ein ausschlaggebender Aspekt sein, der das mit Natur und Geschichte verbundene Reiseerlebnis im Weserbergland perfekt ergänzt“, schreibt Jörg Mitzkat in einem Beitrag für den TAH.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Februar