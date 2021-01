Sertac Sahbaz soll beim FC Stadtoldendorf für Tore sorgen

Wie und vor allem wann es in der Fußball-Bezirksliga weitergeht, steht noch völlig in den Sternen. Trotzdem bastelt der FC Stadtoldendorf fleißig am Kader, um auch in der nächsten Saison eventuell in der Bezirksliga auflaufen zu können. Vier Neuzugänge hat FC-Trainer Mario Surmann in der Winterpause zum FC gelotst. Ins Visier genommen hat er vor allem die Abteilung „Angriff“.Sertac Sahbaz (SCM Bodenwerder), Iskan Özgan (MTSV Eschershausen), Hussein Ismail (SV Holzminden) und Patrik Kirschnick (VfB Negenborn) könnten alle vier in der Offensive spielen. (ue)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 30. Januar 2021