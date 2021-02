SG Lenne/Wangelnstedt ist die älteste Spielgemeinschaft im NFV

Kreis Holzminden. „Fußballvereine marschieren gemeinsam in die Zukunft“. Unter dieser Überschrift berichtete der TAH von der Gründung der SG Lenne/Wangelnstedt, der ältesten Spielgemeinschaft in Niedersachsen. Das Geburtsdatum ist der 4. Februar 1971. Vor 50 Jahren beschlossen die Vorstände des TSV Lenne und des MTV Wangelnstedt ihre Fußballballabteilungen zusammenzulegen. In einem Protokoll für den Niedersächsischen Fußballverband – die Gründungsurkunde der SG Lenne/Wangelnstedt – wurde festgehalten, dass man zwei spielende Mannschaften am Leben erhalten und dem sportlichen Leben der Vereine neue Impulse geben will. (fhm)

