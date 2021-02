Sieben neue Infektionen im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Die Zahl der akuten Infektionen im Kreis Holzminden sinkt wieder. Es gibt zwar sieben Neuinfektionen, aber 17 Personen, die genesen sind. Derzeit werden 106 aktive Infektionen im Landkreis registriert. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie im März 2020 steigt auf 929. Davon gelten 777 als genesen. 46 sind an oder mit dem Virus verstorben. Mit 45,4 wird Kreis Holzminden die Inzidenz angegeben. Von den 106 akuten Fällen sind 51 in der Kreisstadt Holzminden und 26 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. zwölf meldet die Samtgemeinde Boffzen und sieben werden in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf registriert. Im Flecken Delligsen und in der Samtgemeinde Bevern sind jeweils fünf Infektionen bekannt. (fhm)