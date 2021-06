Sieben-Tage-Inzidenz stagniert bei 35

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen liegt den dritten Tag in Folge bei 35 Fällen pro 100.000 Einwohner. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen, 1. Juni, unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete, wurden 1.785 Neuinfektionen und 153 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus innerhalb eines Tages registriert. Am vergangenen Dienstag waren 1911 Neuinfektionen gezählt worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug bereits am Sonntag 35,2, lag am Montag bei 35,1 und am Dienstag erneut bei 35,2. Am Dienstag vergangener Woche lag sie noch bei 58,4.

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Infektionen in Deutschland liegt jetzt bei 3.682.911. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 88.595. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit 3.498.400 an. Berlin (AFP) / © 2021 AFP