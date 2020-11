Silberborns Dorfteich soll wieder mehr Wasser führen ­- für den Brandfall

Holzminden/Silberborn. Ein reiner „Feuerlöschteich“ ist die Teichanlage in Silberborn nicht, aber der Teich ist als „Reserve“ im Brandfall für die Wasserentnahme durch die Freiwillige Feuerwehr nutzbar. Das Problem: In den letzten trockenen Jahren fällt der Wasserstand immer mehr. Der Teich wächst langsam zu und versumpft. Ein Pumpen vom Löschwasser ist vor lauter Schlamm so gut wie nicht mehr möglich. Der Ortsrat Silberborn hat das Problem aufgegriffen und einen gemeinsamen Antrag gestellt, dem der Rat der Stadt Holzminden in jüngster Sitzung einmütig zustimmte: Die Teichanlage soll wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt werden. (spe)

